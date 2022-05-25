قد تزيد الأمر سوءًا.. تجنب هذه المواد المنزلية عند تهدئة الحروق

علاج يستخدم لضحايا الحروق وإصابات الدماغ الرضحية قد يكون قادرًا على مكافحة "ضباب الدماغ" الناجم عن فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر بعض إصابات الحروق من بين الحالات الشائعة والبسيطة، والتي يمكن في الواقع علاجها بالمنزل. ولكن، قد يُصاب بعض الأشخاص بالذعر عند إصابتهم بالحروق، ما يدفعهم إلى استخدام مواد قد تزيد الأمور سوءًا.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من المواد المنزلية التي يجب تجنبها إذا أردت تهدئة إصابات الحروق.

وبداية، احرص على تجنب الزيوت الطبيعية والزبدة.

وتعمل كلًا من الزيوت الطبيعية والزبدة على حبس الحرارة داخل الجلد، ما يسبب تفاقم الحروق بدلًا من شفائها.

وإذا كنت تعتقد أن الثلج قد يساعد في تهدئة الحروق، فأنت على خطأ. ويعمل الثلج على تهيّج الجلد المحروق، كما يسبب مزيدًا من الألم.

وبالنسبة إلى معجون الأسنان، فهو يُعتبر مادة غير معقمة تمامًا، ويسبب زيادة انتشار الحروق.

وأخيرًا، تجنب استخدام بياض البيض غير المطبوخ، إذ يتسبب بزيادة احتمالية الإصابة بالالتهابات البكتيرية.