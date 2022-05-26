كيف تحافظ على سلامة جرحك بعد الخياطة الجراحية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر الكثير من الأشخاص بالارتباك بعد إجراء خياطة جراحية في المستشفى، حيث يتساءل العديد منهم حول كيفية الحفاظ على سلامة الجرح.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات التي يجب أن أخذها في عين الاعتبار.

وبداية، يجب أن تحرص على ترك الضمادات على الجرح خلال الـ24 ساعة الأولى.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا المحافظة على مكان الجرح نظيفًا وجافًا.

وبالطبع، يجب فحص مكان الجرح والغرز يوميًا لملاحظة أي تغييرات.

ولا تنسى أخذ مسكنات الدواء والكريمات وفقًا لتوجيهات الطبيب.

وأشارت وزارة الصحة العُمانية، إلى أهمية المتابعة مع مقدم الرعاية الصحية للتأكد من التئام الجرح بشكل صحيح.

وأخيرًا، احرص على الالتزام بموعد إزالة الخيوط الطبية بحسب إرشادات الطبيب.