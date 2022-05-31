هل تشعر بآلام الظهر؟ إليك 7 تعديلات أساسية على مقعد المكتب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تجلس لوقت طويل على مكتبك خلال ساعات الدوام، فأنت حتمًا تعاني من بعض الآلام في ظهرك ورقبتك بسبب طريقة جلوسك.

وفي الواقع، لا يتطلب منك الأمر سوى بضع تعديلات بسيطة على مقعد العمل، حتى تتفادى جميع أوجاعك.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي ستساعدك حتمًا بمجرد اتباعها.

وبداية، احرص على ضبط المقعد أو الكرسي، بحيث تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب على نحو مستقيم وموازٍ للأرض.

ومن المهم أيضًا أن تضبط كلًا من الذراعين والمرفقين، بحيث يكونان على مستوى مستقيم مع المقعد، مع إراحة الكتفين.

ولا تنسى ضبط الركبتين، من خلال الحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي.

وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أهمية ضبط القدمين، وذلك بعدم وضع ساق فوق أخرى (تقاطع الساقين)، والحفاظ على موطئ القدمين على الأرض.

وبالطبع، يجب أن تضبط مستوى الجهاز، حتى يكون مناسبًا لمستوى العينين، دون أن يتسبب بانحناء الرقبة.

واحرص على دعم الظهر حتى تحافظ عليه مستقيمًا، واستخدام وسادة داعمة للظهر ما أمكن ذلك.

وأخيرًا، لا تنسى ضبط الخصر والفخدين، بحيث يتوزع ثقل الجسم بتساوٍ على الخصر.

هل كانت هذه التعديلات البسيطة لمقعد العمل مفيدة بالنسبة لك؟