بـ6 خطوات بسيطة.. كيف تستطيع تجنب التعرّق الشديد في فصل الصيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن التعرّق يُعتبر عملية حيوية وصحية للجسم، إلا أن زيادته قد تكون مزعجة ومحرجة لبعض الأشخاص، خاصة إذا كنت تريد الخروج مع عائلتك أو أصدقائك، أو حتى الذهاب إلى مقر عملك.

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي فرط التعرّق إلى أضرار عديدة، من بينها الجفاف وبعض الالتهابات الجلدية.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل التعرّق.

وأولًا، يُفضّل أن تشرب السوائل الساخنة بعد مرور بعض الوقت من تقديمها.

ومن المهم طبعًا أن تتجنب تناول الأطعمة الحارة، أو تناولها بشكل متوازن، مع أطعمة أخرى تقلّل من حدّتها.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أهمية التقليل من تناول المنبهات.

وبالطبع، حاول أن تتفادى الوجود في الأماكن الحارة والرطبة، مع التخفيف من التوتر والعصبية.

وأخيرًا، اشرب كميات كافية من السوائل، خاصة الماء.