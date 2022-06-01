حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز..ما الفرق بينهما؟

حماية لا يمكن أن توفرها إلا الأم.. اختبار جديد يظهر أن الأطفال يمكن أن يحصلوا على أجسام مضادة ضد كورونا من حليب الثدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستطيع بعض الأشخاص شرب الحليب بشرط عدم احتوائه على اللاكتوز، بينما هناك أشخاص لا يستطيعون شرب الحليب أبدًا، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، بتغريدة على "تويتر".

وإذا كنت تعتقد أن عدم تحمّل اللاكتوز وحساسية الحليب هما الأمر ذاته، فأنت على خطأ.

وإليك كيفية التعرّف على الفرق بينهما:

عدم تحمل اللاكتوز

السبب: عدم تمكن الجسم من هضم اللاكتوز

عدم تمكن الجسم من هضم اللاكتوز الأعراض: انتفاخ البطن، والإحساس بالألم، والشعور بالتّعب، والغثيان، والإسهال

انتفاخ البطن، والإحساس بالألم، والشعور بالتّعب، والغثيان، والإسهال ظهور الأعراض: تظهر خلال ساعات قليلة من تناول اللاكتوز

تظهر خلال ساعات قليلة من تناول اللاكتوز الكمية: قد يتناول الشخص كمية صغيرة بدون التأثر، وقد تزداد شدّة الأعراض مع زيادة الكمية

حساسية الحليب

السبب: ردّ فعل معاكس من جهاز المناعة بالجسم تجاه الحليب

ردّ فعل معاكس من جهاز المناعة بالجسم تجاه الحليب الأعراض: حكّة، أو تورّم في الوجه، أو الحلق، أو الجلد، وصفير، وضيق في التنفس، وألم في المعدة، والشعور بالغثيان، والقيء

حكّة، أو تورّم في الوجه، أو الحلق، أو الجلد، وصفير، وضيق في التنفس، وألم في المعدة، والشعور بالغثيان، والقيء ظهور الأعراض: تظهر خلال دقائق، أو ساعات، أو أيام

تظهر خلال دقائق، أو ساعات، أو أيام الكمية: كمية صغيرة قادرة على تحريض الاستجابة