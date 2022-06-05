هل تعاني من آلام أسفل الظهر؟ إليك 7 من الأسباب الأكثر شيوعًا لذلك

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نشر الأحد ، 05 يونيو / حزيران 2022

هل تعاني من ألم في ظهرك؟ 7 طرق لتقوية العمود الفقري

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من آلام في أسفل الظهر؟ لا يقتصر سبب ذلك على حمل الأشياء الثقيلة فقط.

وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" بعض الأِسباب الأكثر شيوعًا للمعاناة من آلام أسفل الظهر:

7 أسباب لآلام أسفل الظهر:

الخمول الناتج عن قلّة الحركة

حمل الأشياء بطريقة خاطئة

حمل الأشياء الثقيلة

ضعف العضلات الناتج عن زيادة الوزن

الجلوس لمدّة طويلة

ارتداء الأحذية غير المريحة مثل الكعب العالي

جهد العضلات الناتج عن الضغط النفسي

وأكّدت التغريدة أن سلامة الظهر تبدأ بتصحيح سلوكياتك عندما يأتي الأمر للوقوف، والجلوس، والأنشطة اليومية.