هل تكشف خصلة من شعرك عن المعادن والأملاح الناقصة بجسمك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد العديد من الأشخاص أن تحليل خصلات الشعر يساعد في الكشف عن المعادن والأملاح الناقصة في الجسم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر".

ونتيجةً لذلك، يتم وصف علاجات أو حميات معينة بناءً على نتائج التحليل.

وأشارت التغريدة إلى أن هذا مفهوم خاطئ لدى الأشخاص، فهذا النوع من التحاليل ليس دقيقًا.

وهناك طرق أكثر دقّة لمعرفة مستويات الفيتامينات، والأملاح، والمعادن في الدم.

ويكون ذلك عن طريق فحص الدم، ويحدد ذلك نسبة المعادن، والفيتامينات، والأملاح في الجسم، وما إذا كانت مرتفعة، أو منخفضة.

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