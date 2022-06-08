جدري القردة..كيف يختلف عن جدري الماء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم، كشفت هيئة الصحة بدبي عن الفرق بين هذا الفيروس ومرض جدري الماء.

وتظهر العديد من أعراض المرض في البداية مشابهة لجدري الماء. ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين الاثنين.

تعرف في الإنفوغراف أعلاه إلى أبرز الاختلافات بين جدرة القردة وجدري الماء، حسبما نشرته هيئة الصحة بدبي بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وبشكل عام، جدري القردة هو مرض فيروسي نادر للغاية يشبه جدري الماء، لكنه يعتبر سريريًا أقل خطورة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ومثل جدري الماء، تنتشر عدوى جدري القردة عن طريق التقارب الجسدي، أي عبر الرذاذ المتطاير من الجهاز التنفسي، وعبر لمس سوائل الجسم، والجروح والتقرحات الجلدية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الأشياء الملوثة بالفيروس حديثاً، مثل ملامسة الملابس أو ملاءات الأسرة الملوثة.

ويمكن أن ينتشر جدري القردة من خلال الاختلاط الحميم أثناء ممارسة الجنس عندما يكون لدى شخص ما طفح جلدي نشط.

ويبقى جدري القردة مرضاً نادراً ومحدود الانتشار بين الأشخاص، بينما أن جدري الماء يعتبر مرض شائع وشديد العدوى.

ويُعد تضخم الغدد الليمفاوية سمة تميّز جدري القردة، فيما يغيب هذا العارض في عدوى جدري الماء.

وتتراوح فترة حضانة جدري القردة، وهي الفترة الفاصلة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض، بين 5 أيام و21 يوماً، في حين قد تستغرق أعراض جدري الماء من 10 إلى 21 يومًا يوماً قبل أن تظهر.

وبعد الإصابة بجدري القردة، تستغرق الإصابة بالحمى فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي، وبالمثل بعد الإصابة بجدري الماء، تستغرق الإصابة بالحمى من يوم إلى يومين قبل ظهور الطفح الجلدي.

وبينما يتمركز انتشار الطفح الجلدي الذي يتسبب به جدري القردة على الوجه والأطراف، يتمركز الطفح الجلدي الذي يتسبب به جدري الماء على الجسم.

ويختلف انتشار الطفح الذي يتسبب به جدري القردة عن طفح جدري الماء، إذ يبدأ على الوجه والأطراف ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك راحة اليدين، وأخمص القدمين، والأغشية المخاطية للفم، والملتحمة، والقرنية في العين.

وفي حالة جدري الماء الذي يسبب الحكة، يبدأ الطفح الجلدي عادة على فروة الرأس والوجه ثم ينتشر تدريجيًا إلى الجسد والأطراف بما في ذلك داخل الفم أو الجفون.

وفي العادة، تبقى أعراض جدري القردة من 2 إلى 4 أسابيع، أما أعراض جدري الماء فتستمر من 4 إلى 7 أيام.