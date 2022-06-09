"السكر البني يشكلّ بديلّا صحيًا عن السكر الأبيض".. هل هذا صحيح؟

تشمل الدهون المتحولة والسكريات البسيطة.. ما هي قائمة "مجرمي الطعام الخمسة"..ولماذا يجب تجنبها؟

قائمة بالأطعمة الصحية التي ستبقيك نشيطًا طوال اليوم بعيداً عن السكر

يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن في أربعة أسابيع فقط.. إليك كيفية إزالة السكر من نظامك الغذائي بطريقة صحية

100 عام على اكتشاف الأنسولين.. ما سبب صعوبة وصول مرضى السكري لهذا العلاج؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحرص على استخدام السكر البني أكثر من السكر الأبيض لأنك تعتبره بديلاً أكثر صحة؟

وكشف الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" مؤخراً عن الحقيقة وراء هذه الإشاعة.

والحقيقة أنه لا يوجد اختلاف كبير بين النوعين، إذ على سبيل المثال، تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 15 سعرة حرارية، بينما تحتوي ملعقة واحدة من السكر الأبيض على 16 سعرة حرارية.

ويحتوي السكر البني على الدبس، وهو ما يعطيه لونه، ويزيد من حلاوته.

ومن المهم أخذ خطر استهلاك السكر البني والأبيض بعين الاعتبار، إذ يتسبب النوعان بمخاطر تؤدي لأمراض عديدة، مثل السمنة، وداء السكري، وأمراض القلب.