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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت درجات الحرارة في الارتفاع مع وصول موسم الصيف.

ويعني ذلك أنه يجب اتخاذ خطوات إضافية لحماية العينين من الضرر في هذا الموسم.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على موقع "تويتر" بعض النصائح التي يمكن الالتزام بها لتحقيق ذلك.

3 خطوات لحماية عينيك في الصيف:

ارتداء النظارة الشمسية:

ارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من المنزل في النهار، وخصوصًا في الأيام الحارة، يساعد على حماية العين من الأمراض التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، مثل التهاب الملتحمة الضوئي، وإعتام عدسة العين، وسرطان الجفون.

غسل اليدين:

يجب غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون قبل لمس أو فرك العين لحمايتها من خطر الإصابة بالالتهابات والعدوى.

نظارة السباحة:

يجب ارتداء النظارات المخصصة للسباحة قبل التوجه إلى البحر أو حمامات السباحة، إذ يسبب الملح والكلور بعض المشاكل للعين، مثل الالتهاب، والحرقان، والحكّة.