كم مرة تحتاج للإقلاع عن التدخين نهائيا؟ مجلس الصحة الخليجي يجيب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل استسلمت للإقلاع عن التدخين بعد عدّة محاولات؟

ومن المهم الاستمرار بذلك، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدخنون يحتاجون من 7 إلى 13 محاولة إقلاع عن التدخين، قبل التوقف عن هذه العادة بشكلٍ نهائي، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر "تويتر".

ويعني ذلك أن زيادة محاولات الإقلاع عن التدخين تعني فرصًا أكبر للتوقف عن هذه العادة.

وقد تساعدك الخطوات التالية في التخلي عن هذه العادة:

قبل ترك التدخين

خطط للإقلاع، وحدّد موعدًا بتاريخٍ معيّن، وأخبر المحيطين بك بذلك

فكّر بشكلٍ إيجابي، وتذكّر أن محاولاتك غير الناجحة هي خبرات تجعلك تقترب من النجاح

استمر في تذكير نفسك بالسبب من وراء إقلاعك عن التدخين، وأعد قراءة قائمة الأسباب، وأضف أسبابًا أخرى عندما تحتاج إلى الدعم

تحكّم في ذروة التدخين عبر التوقف قبل التدخين، والالتزام باستراتيجية الخمس دقائق. وجرّب الخروج من المكان ثم الرجوع، أو الانشغال بنشاطٍ آخر

احصل على الدعم من الأصدقاء وأفراد العائلة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ومن المؤسسات، والخبراء، والعيادات

أثناء محاولة ترك التدخين

تجنّب المشروبات الغازية، والقهوة، والشاي إذا كانت تحفّزك على التدخين

اشغل يديك، وفمك، وجرّب السواك، وأبق يدك مشغولة عبر حمل قنينة عصير أو ماء

تحرّك أكثر، ومارس المشي لـ5 دقائق، أو تمارين التمدّد لأن الرياضة تساعدك، وتحدّ من رغبتك

بعد ترك التدخين

احصل على النوم الكافي وتجنب النّظر إلى شاشات الأجهزة قبل النوم بساعة

تجنّب الشعور بالجوع الشديد من خلال تناول مأكولات خفيفة بين الوجبات

مارس نشاط رياضي تحبّه كالمشي السريع، أو السباحة لمدة 30 دقيقة في اليوم