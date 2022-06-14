دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تطمح إلى السفر والاستمتاع بوقتك خلال فصل الصيف؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن المهم التعرّف إلى كيفية الحفاظ على صحتك خلال رحلتك السياحية.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية مؤخرًا بتغريدة عبر "تويتر" إلى كيفية حدوث الإصابات المنقولة عن طريق الماء، والغذاء بين المسافرين، وأهم أعراضها، وأكثر الفئات العرضة للإصابة، إضافةً إلى طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض.

بمناسبة #اليوم_العالمي_لسلامة_الغذاء تعرّف كيف تحدث الإصابات المنقولة عن طريق الماء والغذاء بين المسافرين ⬇️ #تثقيف_صحي #وعيك_صحة https://t.co/Wxw1qwwPR5

كيف تحدث الإصابات المنقولة عن طريق الماء والغذاء بين المسافرين؟

تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات

السباحة في المياه الملوثة

الاختلاط بشخص مصاب بأحد هذه الأمراض

أهم الأعراض:

الإسهال

تقلصات معوية

قيء

ارتفاع درجة الحرارة

الفئات الأكثر عرضة بالإصابة:

الحوامل

الأطفال

كبار السّن

المصابين بأمراض مزمنة

الأشخاص من ذوي المناعة المنخفضة

طرق الوقاية:

احرص على استخدام الماء من مصدر آمن

اهتم بسلامة الغذاء، ولا تتناول أطعمة مجهولة المصدر

اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، أو باستخدام معقّم اليدين، مع الحفاظ على النظافة الشخصية