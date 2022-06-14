قد يؤدي لضربة شمس.. إليك طرق للوقاية من الإجهاد الحراري

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزامنًا مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، واقتراب حلول فصل الصيف، شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر"، نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري.

ويحدث الإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع حرارة الجسم بسبب التعرّض لدرجات حرارة مرتفعة، وخصوصًا عندما يصاحب ذلك ارتفاع بالرطوبة، والقيام بنشاط بدني شاق.

ويمكنه أن يؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة تشكّل تهديدًا على الحياة.

ويمكن الوقاية من الإجهاد الحراري عبر ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، وحماية الجسم من حروق الشمس، وشرب كمية كبيرة من السوائل، وعدم ترك أي شخص داخل سيارة متوفقة بالخارج خلال النهار.

وإليكم قائمة بأعراض الإجهاد الحراري، وعوامل خطر الإصابة بهذه الحالة:

أعراض الإجهاد الحراري:

سرعة نبض القلب

الإرهاق

الدوخة

الإعياء

التعرّق الشديد

الصداع

الغثيان

تشنجات في العضلات

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف

عوامل الخطر:

السن المبكرة أو الشيخوخة:

تزيد احتمالية إصابة الأطفال الرضع، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أعوام، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بالإجهاد الحراري

بعض الأدوية:

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب، أو التي تقلل من أعراض الحساسية (مضادات الهيستامين)، أو التي تعمل على تهدئة الشخص، أو التي تقلل من الأعراض النفسية، مثل مضادات الذهان

السمنة:

يمكن للوزن الزائد أن يؤثّر في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، وأن يجعله يحتفظ بالمزيد من الحرارة

ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة لأكثر من 33 درجة مئوية:

عندما ترتفع درجة الحرارة والرطوبة، لا يمكن للعرق أن يتبخر بسهولة، ويعاني الجسم من صعوبة أكثر في تبريد نفسه