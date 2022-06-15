منها إضافة القرفة.. 5 نصائح يجب أن تتبعها عند تحضير القهوة

صحة
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لماذا نحب القهوة وماهي فوائدها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مدمني القهوة؟ ويقدم مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحضيرها.

جرب إضافة القرفة

  • يمكن أن تساهم القرفة بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول

عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين

  • تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين هو 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم

تجنب الإضافات الضارة

  • تشمل الإضافات المنكهات والمحليات، مثل الفانيلا والكراميل والموكا، لأنها تتضمن نسبة عالية من السكريات

احرص على شرب القهوة المفلترة

  • تحتوي القهوة المذوبة بالماء على شوائب يمكنها رفع مستوى الكوليسترول في الدم

حلاوتها مرّة

  • يقلل السكر من قيمة القهوة، لذلك جرب العسل كبديل مؤقت أو تناول الفاكهة معها

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك 6 فوائد أساسية للقهوة السوداء، التي لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم، ويمكن أن تساعد في تحسين صحتك، تعرّف إليها فيما يلي:

  • محاربة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة

  • إفادة القلب والأوعية الدموية وتقوية الذاكرة

  • غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات

  • تقليل خطر الإصابة بالزهايمر والنوع الثاني من السكري

  • تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

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