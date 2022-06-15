منها إضافة القرفة.. 5 نصائح يجب أن تتبعها عند تحضير القهوة

هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مدمني القهوة؟ ويقدم مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحضيرها.

جرب إضافة القرفة

يمكن أن تساهم القرفة بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول

عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين

تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين هو 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم

تجنب الإضافات الضارة

تشمل الإضافات المنكهات والمحليات، مثل الفانيلا والكراميل والموكا، لأنها تتضمن نسبة عالية من السكريات

احرص على شرب القهوة المفلترة

تحتوي القهوة المذوبة بالماء على شوائب يمكنها رفع مستوى الكوليسترول في الدم

حلاوتها مرّة

يقلل السكر من قيمة القهوة، لذلك جرب العسل كبديل مؤقت أو تناول الفاكهة معها

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك 6 فوائد أساسية للقهوة السوداء، التي لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم، ويمكن أن تساعد في تحسين صحتك، تعرّف إليها فيما يلي: