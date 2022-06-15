منها إضافة القرفة.. 5 نصائح يجب أن تتبعها عند تحضير القهوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مدمني القهوة؟ ويقدم مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحضيرها.
جرب إضافة القرفة
- يمكن أن تساهم القرفة بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول
عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين
- تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين هو 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم
تجنب الإضافات الضارة
- تشمل الإضافات المنكهات والمحليات، مثل الفانيلا والكراميل والموكا، لأنها تتضمن نسبة عالية من السكريات
احرص على شرب القهوة المفلترة
- تحتوي القهوة المذوبة بالماء على شوائب يمكنها رفع مستوى الكوليسترول في الدم
حلاوتها مرّة
- يقلل السكر من قيمة القهوة، لذلك جرب العسل كبديل مؤقت أو تناول الفاكهة معها
وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك 6 فوائد أساسية للقهوة السوداء، التي لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم، ويمكن أن تساعد في تحسين صحتك، تعرّف إليها فيما يلي:
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محاربة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة
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إفادة القلب والأوعية الدموية وتقوية الذاكرة
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غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات
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تقليل خطر الإصابة بالزهايمر والنوع الثاني من السكري
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تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات