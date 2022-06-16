إصابة أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين لبايدن بكوفيد-19

ماذا يفعل دكتور أنتوني فاوتشي للاسترخاء؟ "أشهر طبيب" في أمريكا يتحدث عن أهمية الفصل بين الحياة والعمل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، يوم الأربعاء، أن أنتوني فاوتشي مدير المعهد وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أصيب بكوفيد-19.

وقال المعهد، في بيان، إن فاوتشي (81 عاما) لديه أعراض خفيفة، وأوضح المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة CNN، أن أنتوني فاوتشي يعالج بالعقار المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".

كان من المقرر أن يدلي فاوتشي بشهادته، يوم الخميس، في جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ حول الاستجابة الحكومية لجائحة فيروس كورونا والخطط المستقبلية لمواجهة الوباء.

وذكر المعهد أن أنتوني فاوتشي اكتشف إصابته بعد إجراء اختبار سريع، وسيعمل من المنزل ويتبع بروتوكول العلاج، ولن يعود إلى مقر العمل إلا بعد أن تصبح نتيجة اختباره سلبية.

وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن فاوتشي لم يكن على أي اتصال وثيق مع بايدن أو غيره من كبار المسؤولين مؤخرًا.

يذكر أنتوني فاوتشي كان يحث طوال فترة الجائحة على توخي الحذر، فعلى سبيل المثال، لم يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في أبريل/ نيسان بعد التفكير في المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها.

وقال فاوتشي، لشبكة CNN: "يتعين على كل واحد منا، إجراء تقييم، بطريقته الشخصية، للمخاطر التي يرغب في قبولها بشأن الإصابة بالعدوى".

وأضاف: "بشكل عام، الخطر منخفض، لكنني أجريت تقييمًا شخصيًا، أنا أبلغ من العمر 81 عامًا، وإذا أصبت، فإنني أواجه مخاطر أعلى بكثير".