هل تعاني من نزيف اللثة؟ 8 نصائح للتمتع بلثة أكثر صحة

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من نزيف في اللثة بين حينٍ وآخر؟ لا تقلق، فهناك مجموعة من النصائح التي يمكنك اتباعها من أجل لثة أكثر صحة.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" إلى بعض الإرشادات التي يمكنك اتباعها لتجنب ذلك، والتمتع بلثة أكثر صحة.

إليك 8 نصائح لتجنب الإصابة بنزيف اللثة:

تنظيف أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة

استخدم خيط الأسنان مرّة واحدة في اليوم على الأقل

زر طبيب أسنانك مرّة كل 6 أشهر على الأقل لإزالة طبقة "البلاك" التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة

تمضمض بماء دافئ مع الملح

تجنّب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكوّن طبقة "البلاك" على الأسنان

تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لتقوية أنسجة اللثة، مثل التفاح، والجزر، والخبز الأسمر

تجنّب التدخين

إذا كان طقم أسنانك ضيقًا، توجّه إلى طبيب الأسنان فورًا لمعالجة المشكلة