هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تذويب الأغذية المجمدة عند درجة حرارة الغرفة عادة تقوم بها في كل مرّة تحضّر فيها الطعام؟

وإذا كانت إجابتك هي نعم، فمن الأفضل أن تتجنّب ذلك، إذ أشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" أن الأمر غير آمن.

وتتكاثر بكتيريا السالمونيلا بسرعة في البيئات الدافئة.

ولذلك، من الأفضل أن تقوم بتذويب الأغذية في الثلاجة، أو في الماء البارد، ويمنع ذلك نمو الكائنات الحية الدقيقة.

وقدّرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) حدوث 1.35 مليون إصابة بالسالمونيلا كل عام في الولايات المتحدة.

وتتسبب هذه الإصابات بـ26،500 حالة تستلزم الدّخول إلى المستشفى، و420 حالة وفاة.

ولكن قد تكون الحالات الفعلية أعلى من ذلك بكثير.