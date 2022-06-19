تناولها بوقتها.. تعرّف إلى مواسم الفاكهة بحسب كل شهر على مدار العام

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
عادات الأكل الصحية تبدأ في الطفولة.. إليك كيف يمكنك إقناع طفلك بتناول المزيد من الفاكهة والخضار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تناولها بوقتها".. عادة ما نسمع هذه العبارة عند اختيار نوع الفاكهة الموسمية التي يجب أن نشتريها عند الذهاب إلى السوق. 

وكتب مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "تناولها بوقتها.. كل فاكهة بوقتها حلوة"، موضحًا نوع كل فاكهة موسمية على مدار العام، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول.

يناير/ كانون الثاني

  • تفاح
  • برتقال
  • جريب فروت
  • كمثرى

فبراير/ شباط

  • كيوي
  • برتقال
  • يوسفي

مارس/ آذار

  • أناناس
  • يوسفي
  • كيوي
  • برتقال

أبريل/ نيسان

  • موز
  • رمان
  • تفاح
  • جريب فروت

مايو/ أيار

  • فراولة
  • مشمش
  • مانجو
  • كرز
  • أناناس

يونيو/ حزيران

  • كيوي
  • شمام
  • بطيخ
  • مشمش
  • توت
  • كرز
  • مانجو
  • فراولة
  • خوخ

يوليو/ تموز

  • مانجو
  • شمام
  • خوخ
  • مشمش
  • بطيخ
  • كيوي

أغسطس/ آب

  • مشمش
  • تفاح
  • تمر
  • شمام
  • توت
  • فراولة
  • بطيخ
  • مانجو

سبتمبر/ أيلول

  • تفاح
  • مانجو
  • رمان
  • عنب
  • كاكي
  • شمام

أكتوبر/ تشرين الأول

  • عنب
  • كاكي
  • توت بري
  • رمان

نوفمبر/ تشرين الثاني

  • رمان
  • يوسفي
  • توت بري
  • برتقال

ديسمبر/ كانون الأول

  • كمثرى
  • تفاح
  • رمان
  • جريب فروت
نشر 
© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.