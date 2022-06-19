تناولها بوقتها.. تعرّف إلى مواسم الفاكهة بحسب كل شهر على مدار العام

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تناولها بوقتها".. عادة ما نسمع هذه العبارة عند اختيار نوع الفاكهة الموسمية التي يجب أن نشتريها عند الذهاب إلى السوق.

وكتب مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "تناولها بوقتها.. كل فاكهة بوقتها حلوة"، موضحًا نوع كل فاكهة موسمية على مدار العام، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول.

يناير/ كانون الثاني

تفاح

برتقال

جريب فروت

كمثرى

فبراير/ شباط

كيوي

برتقال

يوسفي

مارس/ آذار

أناناس

يوسفي

كيوي

برتقال

أبريل/ نيسان

موز

رمان

تفاح

جريب فروت

مايو/ أيار

فراولة

مشمش

مانجو

كرز

أناناس

يونيو/ حزيران

كيوي

شمام

بطيخ

مشمش

توت

كرز

مانجو

فراولة

خوخ

يوليو/ تموز

مانجو

شمام

خوخ

مشمش

بطيخ

كيوي

أغسطس/ آب

مشمش

تفاح

تمر

شمام

توت

فراولة

بطيخ

مانجو

سبتمبر/ أيلول

تفاح

مانجو

رمان

عنب

كاكي

شمام

أكتوبر/ تشرين الأول

عنب

كاكي

توت بري

رمان

نوفمبر/ تشرين الثاني

رمان

يوسفي

توت بري

برتقال

ديسمبر/ كانون الأول