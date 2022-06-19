تناولها بوقتها.. تعرّف إلى مواسم الفاكهة بحسب كل شهر على مدار العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "تناولها بوقتها".. عادة ما نسمع هذه العبارة عند اختيار نوع الفاكهة الموسمية التي يجب أن نشتريها عند الذهاب إلى السوق.
وكتب مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "تناولها بوقتها.. كل فاكهة بوقتها حلوة"، موضحًا نوع كل فاكهة موسمية على مدار العام، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول.
يناير/ كانون الثاني
- تفاح
- برتقال
- جريب فروت
- كمثرى
فبراير/ شباط
- كيوي
- برتقال
- يوسفي
مارس/ آذار
- أناناس
- يوسفي
- كيوي
- برتقال
أبريل/ نيسان
- موز
- رمان
- تفاح
- جريب فروت
مايو/ أيار
- فراولة
- مشمش
- مانجو
- كرز
- أناناس
يونيو/ حزيران
- كيوي
- شمام
- بطيخ
- مشمش
- توت
- كرز
- مانجو
- فراولة
- خوخ
يوليو/ تموز
- مانجو
- شمام
- خوخ
- مشمش
- بطيخ
- كيوي
أغسطس/ آب
- مشمش
- تفاح
- تمر
- شمام
- توت
- فراولة
- بطيخ
- مانجو
سبتمبر/ أيلول
- تفاح
- مانجو
- رمان
- عنب
- كاكي
- شمام
أكتوبر/ تشرين الأول
- عنب
- كاكي
- توت بري
- رمان
نوفمبر/ تشرين الثاني
- رمان
- يوسفي
- توت بري
- برتقال
ديسمبر/ كانون الأول
- كمثرى
- تفاح
- رمان
- جريب فروت