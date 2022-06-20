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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كانت اللحوم المصنعة من الأطعمة المعتادة التي تتناولها باستمرار، فمن الأفضل لك التقليل منها، والتوجّه لبديل صحيّ، إذ أنها قد تؤدي إلى تكاثر الخلايا السرطانية.

ويُعتبر السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأدى هذا المرض إلى وفاة 10 ملايين شخص تقريباً في عام 2020.

وشاركت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يجب عليك أن تبتعد عنها بسبب تسببها بتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

أطعمة تسبب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية

الأطعمة المقلية

المواد المحفوظة والملونة

اللحوم المصنّعة