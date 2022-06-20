هل غسل الفاكهة والخضار قبل تقشيرها ضروري حقًا؟

لماذا يجب عليك تجميد الفواكه والخضروات التي لن تأكلها على الفور؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تتساءل عما إذا كان غسل الخضار والفاكهة ضروريًا قبل تقشيرها؟

وإذا اعتدت على تقشيرها وتناولها دون غسلها، فيجب عليك الامتناع عن ذلك، والحرص على غسلها في المرّات القادمة.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" أن غسل الخضار والفاكهة بالماء النظيف يُزيل التربة، والملوّثات الأخرى.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بغسل تلك المنتجات تحت الماء الجاري، حتّى إذا كنت لا تخطط لتناول قشورها.

كما يجب فرك الفاكهة والخضار الصلبة، مثل التفاح، والخيار، بفرشاة قبل تجفيفها بمنشفة نظيفة.