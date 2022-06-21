خل التفاح..هل يمكن أن يساعد حقًا في حرق الدهون وخسارة الوزن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحرص على شرب خل التفاح قبل تناول وجبة الفطور، لأنه يساعد على حرق الدهون والتنحيف؟

وكشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" عن الحقيقة وراء هذه الإشاعة المتداولة بين الأشخاص.

وأوضح بدوره أن الأدلة التي تدعم هذه الإشاعة قليلة جدًا.

وفي المقابل، هناك العديد من الأدلة الأخرى التي تثبت أن تناول كميات كبيرة من خل التفاح يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.

ويكمن السبب بأن الخل يُعتبر مادة شديدة الحمضية، ويمكن أن يسبب الغثيان، والتهيّج في الحلق، والتهاب المعدة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الخل يساهم أيضًا في تقليل عنصر البوتاسيوم في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى تفاعل سلبي مع بعض الأدوية، مثل الإنسولين ومدرات البول.

وإذا كنت بالفعل تريد خسارة الوزن، فاتباع نظام غذائي متوازن يُعد الطريقة الأفضل، إلى جانب ممارسة الرياضة.