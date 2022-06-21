هل تستطيع تطبيق قاعدة الثواني الخمس على الطعام الذي يسقط أرضًا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يغريك فعل التقاط الطعاك بعد أن أسقطته على الأرض عن طريق الخطأ؟

ورغم أنك قد تقوم بذلك بحجّة أنه لم يمر أكثر من 5 ثوان على أي حال، إلا أن الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر، أشار بتغريدة على "تويتر" إلى أن قاعدة الثواني الخمس لا تنطبق على الأطعمة.

ويمكن للكائنات الحية الدقيقة أن تنتقل إلى الأطعمة المُلقاة على الأرض، وأن تسبب المرض في بعض الحالات.

هل تسري قاعدة الثواني الخمس على الأغذية؟ #اليوم_العالمي_لسلامة_الأغذية https://t.co/WfuYrjdkwy

ومن وجهة نظر السلامة الغذائية، إذا تواجدت الملايين من الخلايا، أو أكثر من ذلك، على سطح معيّن، فإن نسبة 0.1% منها لا تزال كافية لإصابتك بالمرض.

كما تُعتبر أنواع معيّنة من البكتيريا فتّاكة جدًا، ولا يتطلّب الأمر سوى كميّة صغيرة منها لتصيب الأشخاص بالمرض.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تُسبب 10 خلايا أو أقل من سلالة فتّاكة من البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) مرضًا شديدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

ولكن تكون فرصة وجود هذه البكتيريا على غالبية الأسطح منخفضة للغاية.