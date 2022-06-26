السجائر الإلكترونية..ماذا تحتوي وما أعراضها الصحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد مختلفة تضر بالرئتين، وتؤثّر على الدماغ، ثم باقي أعضاء الجسم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية بتغريدة على "تويتر".

ولا تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين فقط، إذ تتكوّن أيضًا من مواد أخرى تؤثّر على الصحة، مثل المعادن الثقيلة، والنكهات التي ترتبط بأمراض الرئة الخطيرة، وغيرها.

وأوضحت التغريدة أن السائل المُستخدم في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تسمم النيكوتين، والذي تتضمن أعراضه القيء، وصعوبة التنفس.

تعرّف إلى المزيد عما تحتويه السجائر الإلكترونية، وأعراضها الصحية في الإنفوجراف أعلاه:

كل هذه المكونات.. تصل لرئتيك ثم تدخل مجرى دمك، وتبدأ بالتأثير على مخك وباقي أعضاء جسمك. السيجارة الإلكترونية هي #سكتة_إلكترونية. https://t.co/MsULHMcrXZ