هل تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرة يضر بالصحة؟

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تودّ معرفة الوقت الأفضل لتناول الفاكهة، وسواءً كان ذلك قبل وجبات الطعام أو بعدها؟

ويعتقد البعض أن تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرةً يضر بالصحة، ولكن أكدّ الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وفي الحقيقة، لا يوجد أي فرق سواءً تناولتها قبل أو بعد الوجبات، إذ أن الجسم لديه القدرة على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بكل سهولة.

وأضافت التغريدة أن تناول الفاكهة في أي وقت يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، كما أنها مصدر جيّد للبوتاسيوم، ما يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم.