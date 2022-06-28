3 خرافات يجب عليك تجنبها بالإسعافات الأولية..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أرجع رأسك إلى الخلف".. من المؤكّد أنك سمعت هذه النصيحة مرارًا وتكرارًا عند إصابة أي من الأشخاص بنزيف في الأنف.

وأوضح الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر"، أن هذه النصيحة ليست سوى خرافة مضرّة بالصحة.

وذكرت التغريدة بعض الخرافات، والإجراءات التي يجب عليك القيام بها في حال معاناتك من هذه الحالة:

وإليك 3 خرافات يجب عليك تجنّبها في حالة الإسعافات الأولية:

الخرافة: إرجاع الرأس إلى الوراء يساعد على إيقاف الرعاف (نزيف الأنف)

الحقيقة: إرجاع الرأس إلى الوراء يتسبب بابتلاع الدم، ما قد يؤدي إلى الغثيان، والتقيؤ

الخرافة: يجب وضع كمادة دافئة على الالتواءات لتخفيف حدّة الألم

الحقيقة: قد تؤدي الحرارة لزيادة الانتفاخ، والألم. ولذلك، يجب وضع كمادة باردة لتخفيف الألم، والانتفاخ

الخرافة: يجب تقييد المصاب بنوبة صرع حتّى لا يؤذي نفسه

الحقيقة: تقييد المصاب بنوبة صرع قد يتسبب بإصابات بالغة