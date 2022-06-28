بدء وصول جرعات لقاح جدري القردة إلى دول الاتحاد الأوروبي

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(CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن المجموعة الأولى من جرعات لقاح مرض جدري القردة سيتم تسليمها إلى الدول الأعضاء، مع وصول 5 آلاف و300 جرعة من بين أكثر من 100 ألف جرعة تم شراؤها إلى إسبانيا، اليوم.

وقال الاتحاد الصحي الأوروبي، في بيان، إنه من المقرر أن يتم توزيع الجرعات على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا، بينما ستتلقى الدول الأعضاء الأخرى شحنات أخرى في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وأضاف أن هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابعة للمفوضية الأوروبية اشترت جرعات اللقاح من شركة بافاريا الاسكندنافية.

ولفت البيان إلى أنها "المرة الأولى التي يتم فيها استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لشراء لقاحات يتم التبرع بها للدول الأعضاء".

وأوضح الاتحاد ملامح خطته بأن الـ5 آلاف جرعة من اللقاح هي الأولى في سلسلة الجرعات التي سترد بانتظام في الأسابيع والأشهر المقبلة لضمان استعداد جميع الدول الأعضاء للاستجابة لتفشي مرض جدري القردة، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء الأكثر تضررًا.