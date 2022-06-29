ابتسامة هوليوود..ما هي الآثار السلبية لهذا الإجراء التجميلي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكّر بالتوجّه إلى عيادة أسنان للحصول على "ابتسامة هوليوود"؟

وذكر الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر" أنه ينبغي للأشخاص التفكير بالأمر مليًا بسبب الآثار المحتملة لهذا الإجراء التجميلي.

وتستدعي بعض الإجراءات التي تُحقق تلك الابتسامة إزالة طبقة المينا التي تحافظ على صحة الأسنان، وتحمي طبقات الأسنان الداخلية من التلف.

وإليك الآثار السلبية المحتملة لتركيب "ابتسامة هوليوود":

قد تتسبب بالتهاب اللثة والأعراض المصاحبة لها بسبب تراكم ترسّبات الأطعمة بين السن الطبيعي، والسن الاصطناعي، وقد ينتج عن الأمر رائحة فم كريهة، وتكوّن صديد بين اللثة والأسنان

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