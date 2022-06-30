أكثرها في بريطانيا.. هذا هو التوزيع الجغرافي لحالات جدري القردة عالميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز العدد الإجمالي لحالات جدري القردة حول العالم 5 آلاف حالة، وفقًا لآخر تحديث صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وأبلغت العشرات من الدول حتّى الآن عن وجود حالات مؤكّدة للفيروس على أراضيها، مع وجود أكبر عدد من الحالات في بريطانيا، وألمانيا، وإسبانيا.

وتتضمن الدول ذات الحالات المؤكدة في الشرق الأوسط دولة الإمارات، وإسرائيل، ولبنان، والمغرب.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية لم تعتبر تفشّي مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا بعد، إلا أنها اعترفت "بالتهديد الصحي الآخذ في التطوّر".

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى التوزيع الجغرافي لحالات جدري القردة المؤكدة في عام 2022.