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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن قائمة الأشياء التي يجب عليك تجنبها خلال حدوث الصواعق الرعدية تتضمن غسل الصحون؟

وأشارت هيئة الصحة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن أفضل طريقة للوقاية من الصواعق الرعدية هي تجنبها، كما شاركت مجموعة من الارشادات في حال حدوث العواصف الرعدية.

وإليك بعض النصائح لتجنّب التعرّض لضربات الصواعق الرعدية:

تأجيل أو إلغاء الأنشطة الخارجية في حال أشارت التوقعات الجوية لوجود عواصف رعدية

الاحتماء في المباني ذات الأسقف الإسمنتية، مع إغلاق النوافذ، والابتعاد عن الجلوس في الأماكن أو السيارات المكشوفة

الامتناع عن التعامل مع المياه سواءً عبر الاستحمام، أو غسل الصحون

الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الحاسوب، أو الألعاب الإلكترونية، وغيرها