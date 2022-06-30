4 مشاكل صحية تواجهك إذا لم تضع نظارتك بانتظام..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يجب عليك ارتداء نظارتك بانتظام؟

وقد يتساءل بعض الأشخاص عن هذا الأمر، وخصوصًا إذا كانوا يعانون من ضعف بسيط في النظر.

ولكن أكّد الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" أن ارتداء النظارات بانتظام مهم حتى لو كان الشخص يعاني من مشاكل بسيطة في العينين.

أعراض قد تعاني منها عند عدم ارتداء النظارات بانتظام:

الصداع

احمرار العين

تدمّع العين

الالتهابات

ويقيك ارتداء النظارات بانتظام، ولأطول فترة ممكنة، من هذه الأعراض، ومن الاستعمال المتكرر لقطرة العيون.