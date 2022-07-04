منها ظهور بقع جمراء وبيضاء..7 أعراض لسرطان الفم

ما هو السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وكيف يمكن منعها؟

6 طرق يمكن أن يؤثر فيها الإجهاد على صحة الفم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من قرحة عنيدة لم تلتئم لأسابيع؟ أو ربما من الألم أثناء البلع؟

وأوضحت وزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" أن هذه العلامات قد تُعد من أعراض سرطان الرأس والعنق، أو سرطان الفم، موضحة أن أسباب الإصابة بسرطان الفم تتراوح بين استخدام التبغ بجميع أنواعه، وشرب الكحول، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والتعرّض للشمس لفترات طويلة.

ولكن يمكن علاج هذا النوع من السرطان بنجاح إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وإليكم قائمة بأعراض سرطان الفم:

قرحة لا تلتئم في غضون 3 أسابيع، مع النزيف

بقع حمراء وبيضاء في الفم

كتل غير عادية، أو تورّم في الفم

نزيف من تقرّحات الفم

تخلخل الأسنان مع وجود قرحة في اللثة

صعوبة وألم أثناء البلع والمضغ

انتفاخات في العنق، ومصاحبتها لواحدة أو أكثر من الأعراض المذكورة