الإقلاع عن التدخين..4 طرق للتعامل مع محفزات السجائر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا قرّرت الإقلاع عن التدخين، فهنيئًا لك، إذ أنك على الطريق الصحيح لإضافة المزيد من الأعوام إلى حياتك.

ولكن الإقلاع ليس بالأمر السّهل، وقد تنتابك لحظات ضعف من حينٍ إلى آخر أثناء ممارسة أنشطتك المعتادة وحياتك اليومية.

وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح لمساعدة الأشخاص على التعامل مع محفّزات التدخين.

تعامل مع محفّزات التدخين بهذه الطريقة:

المحفّز: المشاعر القوية مثل السعادة المفرطة، والحماس، والغضب، أو الحزن، والملل

كيف تتعامل معه: استبدل التدخين بأشياء أخرى، مثل استخدام المسواك، أو تناول المكسّرات

المحفّز: أعراض الانسحاب مثل الصداع، والأرق، والقلق

كيف تتعامل معه: استشر الطبيب عن أفضل الطرق لتجنّب أعراض الانسحاب

المحفّز: المحفّزات الاجتماعية مثل العزائم، والأصدقاء، أو أماكن التدخين في مكان العمل

كيف تتعامل معه: حاول الابتعاد عن المواقف الاجتماعية المحفّزة، واشغل يدك دائمًا

المحفّز: العادات المرتبطة بمشاهدة الأفلام، والإنتظار، وشرب القهوة

كيف تتعامل معه: احضر معك بعض المكسرات المفضّلة، والوجبات الخفيفة الصحية كبديل أفضل