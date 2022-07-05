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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، إلى ظهور بعض الأمراض الجلدية.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" إلى كون الفطريات والتسلخات من الأمراض الجلدية الشائعة في فصل الصيف، وخاصةً لدى الأشخاص من ذوي الوزن الزائد.

وإليكم المناطق التي قد تحدث فيها تلك الإصابات، وطرق علاجها:

أين تحدث؟

المناطق بين ثنايا الجلد: تكون هذه المناطق عرضة للاحتكاك، ما يسبب التسلّخ، والألم، وظهور بقع حمراء، وحبوب بيضاء، وقشور.

تكون هذه المناطق عرضة للاحتكاك، ما يسبب التسلّخ، والألم، وظهور بقع حمراء، وحبوب بيضاء، وقشور. بين أصابع القدم: تحدث هذه الحالة خصوصًا عند الرياضيين بسبب ارتداء الأحذية الرياضية، والتعرّق، والرطوبة، ويؤدي ذلك إلى الألم، وتشقق الجلد

ما العلاج؟

لعلاج التسلخات، يُنصح بوضع كريم مُرطّب أو بودرة في أماكن الاحتكاك والتسلخ في الجلد.

ويُنصح بعلاج المناطق بين أصابع القدم، من خلال تجفيف المناطق المتعرّقة بشكلٍ دائم، مع وضع كريم مضاد للفطريات، والالتهابات.