تعاني من التوتر؟ 10 خطوات لمساعدك في التغلب عليه

شاهد كيف تساعدك حركات اليوغا في التخلص من التوتر

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

تمرين للتنفس لـ 90 ثانية سيساعدك في التخفيف من التوتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت أنك بدأت بالشعور بالمزيد من التوتّر في هذه الأيام؟

وأشار الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر"، إلى أن ثلاثة أرباع البشر يتعرضون للتوتر.

وفيما يلي إليكم 10 خطوات للتغلب على التوتر:

كن نشطًا فالرياضة لا تساعدك فقط على التخلص من الدهون، بل حتّى في تحسين أفكارك ومشاعرك

تحكّم بمشاكلك، واسعى لحلها، ولا تقف عندها

تواصل مع من تحب ممّن حولك

اعمل بجدولك اليومي وخصص وقتًا لنفسك

تحدّى نفسك بتعلم مهارة جديدة، ولغة جديدة، وطوّر في مستوى هواياتك

تجنّب العادات غير الصحية لأنها لن تحل مشاكلك، بل ستزيدها أكثر

ساعد الأشخاص بالتطوع، والعمل الاجتماعي

اعمل بذكاء، وليس بجهد

اكتب 3 أمور أنت ممتن لأجلها كل يوم

تقبّل أن هناك أشياء لا تستطيع تغييرها