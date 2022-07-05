حقيقة أم إشاعة.. هل يعالج مغلي البقدونس حصوات الكلى؟

ألمها أسوأ من الولادة.. أبرز ما تحتاج معرفته عن حصى الكلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد سمعت سابقًا عن أحد مشروبات الأعشاب التي تساهم في علاج بعض مشاكلك الصحية. ولكن، غالبًا ما تكون في الواقع مجرد إشاعات يتداولها الناس بين بعضهم البعض.

وتتمحور إحدى هذه الإشاعات حول إمكانية علاج حصوات الكلى بمغلي البقدونس.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حصوات الكلى هي عبارة عن مخلفات متراكمة من الكالسيوم أو حمض البوليك داخل الكلية.

ومع مرور الوقت، تصبح الحصوات صلبة كالحجارة.

وبالطبع، تتعدّد أسباب إصابتك بحصوات الكلى، ومن بينها سلوكية ومرضية.

وتنتج الأسباب السلوكية عن قلة شرب الماء، والإكثار من البروتين الحيواني والصوديوم.

ويمكن أيضًا أن تكون أسباب حصوات الكلى مرضية، وتسببها أمراض مثل النقرس والتهاب الجهاز البولي.

وأضاف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه لم يُثبت علميًا أي تأثير للبقدونس على علاج حصوات الكلى، موضحًا أن شرب الماء والسوائل يساعد على خروج الحصوات الصغيرة من البول.