لا يعاني منها كبار السن فقط..من هم الأشخاص الأكثر عرضة لهشاشة العظام؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تفكّر بهشاشة العظام، قد لا يخطر في بالك سوى كبار السن، إذ قد تعاني هذه الفئة أكثر من غيرها من هذه الحالة.

وأشار الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر"، إلى أن هشاشة العظام لا تُصيب كبار السن فقط.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام؟

الأشخاص فوق عمر الخمسين، وخاصةًً النساء بعد سن انقطاع الطمث

المرضى الذين يخضعون للعلاج بمثبطات المناعة لفترة طويلة الأمد (3 اشهر أو أكثر)

المرضى الذين يتلقون العلاج بأدوية مضادة للصرع

مرضى نقص الكالسيوم، ونقص فيتامين "د"

الأشخاص من ذوي البنية العظمية الضعيفة

الأشخاص الذين يتمتعون بتاريخ مرضي لهشاشة العظام في عائلتهم