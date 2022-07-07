ستلاحظ تحسنًا عند تطبيقها..4 طرق لتحسين وضعية جسمك أثناء الوقوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسهل علينا أن ننسى أحيانًا التحرّك أثناء الوقوف لفتراتٍ طويلة.

ولا تقتصر النصائح التي يمكننا تطبيقها للحفاظ على وضعية جسم سليمة على الحالات التي نجلس فيها لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، أو التلفاز فقط.

ولذلك، شارك الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر"، بعض الأساليب للمساعدة في تحسين وضعية الجسم أثناء الوقوف.

4 أساليب لوضعية جسم أفضل خلال الوقوف:

طبّق قاعدة عكس المنحنى. وإذا وجدت نفسك منحنيًا للأمام لفترة طويلة، قم بثني ظهرك للخلف حتّى تبدأ عضلات ظهرك بالاسترخاء

وزّع وزن الجسم على الحوض بشكلٍ متكافئ دون الميل للشق الأيمن، أو الأيسر لفتراتٍ طويلة، مع الحرص أن يكون مشط القدم للأمام

احرص على أن تتوازى قدماك مع كتفيك

تجنّب الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة