مع بدء موسم الحج.. ما هي الأمراض الجلدية الشائعة التي تُصيب الحجاج؟

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"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتأهب الحجاج في هذه الفترة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وبهذه المناسبة، شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" أكثر الأمراض الجلدية التي يعاني منها الحجاج في هذه الفترة، إضافة إلى طرق الوقاية منها.

الأمراض الجلدية الأكثر انتشارًا بين الحجاج:

التهاب الثنايا

التسلّخ

حروق الشمس

السّفعة الجلدية

طرق الوقاية من الأمراض الجلدية خلال الحج:

تجنّب الوقوف أو الجلوس تحت أشعة الشمس بشكلٍ مباشر، وخاصةً في أوقات الذروة

استخدام المظلات الشمسية لحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس

وضع كريم واقي الشمس الطبي على مناطق الجسم المكشوفة، وإعادة وضعه كل 3 ساعات خلال النهار

تهوية الجسم بقدر الإمكان لمنع التعرّق المفرط

اختيار نوعيات جيدة من ملابس الإحرام

الحفاظ على نظافة الجسم باستمرار

عدم مشاركة أي من المستلزمات الشخصية مع الآخرين

تجنّب أماكن الازدحام، ومخالطة الآخرين في أماكن ضيقة

علاج أي أمراض جلديّة فور الإصابة بها حتّى لا تتفاقم المشكلة

شرب الماء الكافي للحفاظ على رطوبة الجسم