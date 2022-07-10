غالبا ما تكون مفاجئة.. إليك أبرز أعراض نوبات الهلع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما تكون نوبات الهلع مفاجئة، وبدون سابق إنذار، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من برامج مجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر"، .

ويمكن لنوبات الهلع أن تحدث في أي وقت، وقد تحدث بشكلٍ دوري، أو متكرّر، وتتمل أبرز أعراضها بالتالي:

أعراض نوبات الهلع

خفقان القلب بشكلٍ سريع ومخيف

ضيق في التنفس

الخوف من فقدان السيطرة، أو الوفاة

الشعور بالخطر

الشعور بالانفصال عن الواقع

الإرتعاش أو الإهتزاز

القشعريرة

تقلصات في البطن

ألم في الصدر

الدوّار أو الإغماء

الخدر، أو الإحساس بالوخز

وتتضمن نصائح التغلّب على نوبات الهلع السيطرة على مسببات القلق، وتجنّب التدخين، وعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، وأخذ القسط الكافي من الراحة.

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