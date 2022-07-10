غالبا ما تكون مفاجئة.. إليك أبرز أعراض نوبات الهلع

صحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
دراسة جديدة: استخدام الماريغوانا لعلاج القلق والاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى "اضطراب تعاطي القنب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما تكون نوبات الهلع مفاجئة، وبدون سابق إنذار، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من برامج مجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر"، .

ويمكن لنوبات الهلع أن تحدث في أي وقت، وقد تحدث بشكلٍ دوري، أو متكرّر، وتتمل أبرز أعراضها بالتالي:

أعراض نوبات الهلع

  • خفقان القلب بشكلٍ سريع ومخيف
  • ضيق في التنفس
  • الخوف من فقدان السيطرة، أو الوفاة
  • الشعور بالخطر
  • الشعور بالانفصال عن الواقع
  • الإرتعاش أو الإهتزاز
  • القشعريرة
  • تقلصات في البطن
  • ألم في الصدر
  • الدوّار أو الإغماء
  • الخدر، أو الإحساس بالوخز

وتتضمن نصائح التغلّب على نوبات الهلع السيطرة على مسببات القلق، وتجنّب التدخين، وعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، وأخذ القسط الكافي من الراحة.

نشر 
© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.