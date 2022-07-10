غالبا ما تكون مفاجئة.. إليك أبرز أعراض نوبات الهلع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما تكون نوبات الهلع مفاجئة، وبدون سابق إنذار، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك" وهو من برامج مجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر"، .
ويمكن لنوبات الهلع أن تحدث في أي وقت، وقد تحدث بشكلٍ دوري، أو متكرّر، وتتمل أبرز أعراضها بالتالي:
أعراض نوبات الهلع
- خفقان القلب بشكلٍ سريع ومخيف
- ضيق في التنفس
- الخوف من فقدان السيطرة، أو الوفاة
- الشعور بالخطر
- الشعور بالانفصال عن الواقع
- الإرتعاش أو الإهتزاز
- القشعريرة
- تقلصات في البطن
- ألم في الصدر
- الدوّار أو الإغماء
- الخدر، أو الإحساس بالوخز
وتتضمن نصائح التغلّب على نوبات الهلع السيطرة على مسببات القلق، وتجنّب التدخين، وعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، وأخذ القسط الكافي من الراحة.