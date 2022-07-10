من ذبح الأضحية إلى طهيها.. احرص على سلامة اللحوم بهذه الطريقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال موسم الأضاحي، من المهم معرفة كيفية الحفاظ على سلامة اللحوم، إذ أنها من الأغذية سريعة الفساد، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر".

ويمكن أن تتعرّض اللحوم للتلوّث الميكروبي، كما أنها بيئة مناسبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض المعوية عند عدم الحفاظ على سلامتها.

وشاركت وزارة الصحة السعودية مؤخرًا نصائح للحفاظ على سلامة اللحوم، وأبرزها:

لا تترك اللحوم خارج الثلاجة (أو حجرة التجميد) لأكثر من ساعتين: يساعد ذلك في تجنب تكاثر ميكروبات اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة

يساعد ذلك في تجنب تكاثر ميكروبات اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة ضع اللحوم بأوعية مُحكمة الإغلاق في الرّف السفلي من الثلاجة: يمنع ذلك من تسرّب السوائل منها وتلويث الأطعمة المبرّدة الأخرى

يمنع ذلك من تسرّب السوائل منها وتلويث الأطعمة المبرّدة الأخرى اترك اللحوم في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل وضعها في حجرة التجميد: يحافظ ذلك على جودة اللحم وطراوته

يحافظ ذلك على جودة اللحم وطراوته قطّع اللحوم إلى قطع صغيرة، ووزعها في أكياس قبل تجميدها: تساعد هذه الخطوة في تجنّب إخراج الكمية بأكملها لإذابة الثلج عنها، ثم إعادة تجميدها، ويعطي ذلك فرصة لنمو الميكروبات

ما هي طرق الحفاظ على سلامة اللحوم بعد ذبح الأضحية؟ https://t.co/URTwdMrXFR

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى خطوات إضافية ينبغي الالتزام بها للحفاظ على سلامة اللحوم أثناء وبعد طهيها، مثل مراقبة الطعام أثناء الطهي بشكلٍ مستمر، والتأكّد من استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طهيها، ونظافة الأواني أثناء التقديم.

اللحوم من الأغذية سريعة الفساد؛ حافظ على سلامتها، لسلامتك. #الغذاء_والدواء #بسلام_آمنين https://t.co/VV8c7Vo0GJ

ويمكنك التأكّد من نضج اللحم عبر غرس مقياس درجة الحرارة وسط قطعة من اللحم لعدّة ثوان، ويُجدر بالذكر أن درجة حرارة نضج اللحم تبلغ 63 درجة مئوية أو أكثر.