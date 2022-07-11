التحذير من "خلطة ثلاثية" تُستخدم لتبييض البشرة.. إليك أضرارها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يُعرّضك خلط الكريمات الطبّية بكميّات عشوائية دون إشراف طبّي لأضرار خطيرة، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر".

ودرج بين الأشخاص استخدام ما يُعرف بـ"الخلطة الثلاثية" بهدف تبييض البشرة.

والخلطة عبارة عن تركيبة يتم فيها خلط 3 أنواع من الكريمات في المنزل، والتي تحتوي على الهيدروكورتيزون، والهيدروكينون.

ويجب على المرء تجنّب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون دون إشراف الطبيب لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة.

وينبغي استخدامها بحذرٍ شديد لمدّة معينة، ثم إيقافها تدريجيًا لتجنّب المعاناة من أعراض جانبية.

وإليك الأضرار التي قد يسببها خلط الكريمات.

أضرار خلط الكريمات بكميات عشوائية دون إشراف الأطباء:

تفاقم حب الشباب

ترقيق البشرة

تغير في لون البشرة

التهاب بصيلات الشعر

تهيّج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي