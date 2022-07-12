أكثر من تناولها..10 أطعمة تساعدك على الوقاية من الأورام

تشمل أعراضها كثرة التبول وآلام في المعدة.. ما هي الأورام الليفية؟

كيف يمكن لعلم الأورام الدقيق أن يغير تمامًا طريقة القضاء على السرطان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تساهم العديد من الأطعمة في حماية الجسم من الأورام السرطانية، ولذلك، احرص على توفرها في مطبخك دائمًا.

وشاركت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يُنصح بتناولها للوقاية من الأورام، وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "A"، و"C"، و"E".

الأطعمة التي تساعد على الوقاية من الأورام:

أطعمة تحتوي على فيتامين "A"

الجزر

القرع

المانجو

أطعمة تحتوي على فيتامين "C"

الليمون

الفاكهة الحمضية

الفراولة

الجوافة

الفلفل الملوّن

أطعمة تحتوي على فيتامين "E"

المكسرات

زيت الزيتون