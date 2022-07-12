تأثيره "كاذب ومؤقت".. هل مشد الخصر فعال حقًا؟

يمكن أن تمنع نزلات البرد وتحسن بصرك.. إليك بعض الفوائد غير المتوقعة لممارسة الرياضة

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبقى رغبة الحصول على جسم رشيق بمثابة هدف للعديد من الأشخاص. ولكن، هناك العديد من الأقاويل والإشاعات التي يواجهها البعض خلال تحقيقهم للهدف بوقت قصير وقياسي.

ويُعد مشد الخصر أحد تلك الطرق المتداولة، والتي تُعتبر سهلة وسريعة، للحصول على جسم مثالي.

ولكن، هل مشد الخصر فعال حقًا؟

وأشار مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إلى بعض الأضرار الجانبية التي يتركها مشد الخصر على صحة الإنسان.

وفي الواقع، لا تتعدى فعالية المشد سوى عصر الجسم من السوائل.

وبينما يضغط على المعدة ويجعل الشخص يشعر بالشبع بشكل أسرع، إلا أن تأثير مشد الخصر كاذب ومؤقت.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن مشد الخصر يساهم في إضعاف عضلات الظهر مع مرور الوقت.

وبالتالي، من المهم جدًا اتباع نظام غذائي، والالتزام بخطة رياضية لفقدان الوزن.