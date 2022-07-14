الكيتو مقابل حمية البحر المتوسط.. لمن الغلبة؟

ليست فقط مفيدة للقلب وضغط الدم.. حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحميك أيضًا من تلف الدماغ ومرض الزهايمر

الحمية الخالية من الغلوتين الشهيرة.. ما هي ومتى تتبعها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من جهة، لدينا حمية البحر الأبيض المتوسط الشهيرة طبياً، والمفضلة لدى خبراء التغذية. ومن الجهة الأخرى، لدينا حمية الكيتو الشهيرة، المعروفة بتقليص الكربوهيدرات.

ويدّعي أنصار الكيتو أنّ النظام الغذائي يقلّل الشهية، ويذوّب دهون البطن، ويعزّز الحدّة الذهنية.

وأظهرت الدراسات تحسّنًا قصير المدى على الأقل بنسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يتّبعون حمية الكيتو أيضًا.

أما بالنسبة لحمية البحر الأبيض المتوسط، فقد ربطتها الأبحاث ​​بتقليل مخاطر الإصابة بالسكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي، بالإضافة إلى أنها تساهم بفقدان الوزن، وتقوية العظام، وصحة القلب، كما أنها تُطيل العمر.

وقارنت تجربة سريرية جديدة خاضعة للرقابة، أجريت خلال الجائحة، بين النظامين الغذائيين من خلال الطلب من 33 شخصًا يعانون من مرض السكري باتباع النظامين، واحدًا تلو الآخر، لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال الأسابيع الأربعة الأولى، تلقى المشاركون إما وجبات صحية تعتمد على حمية الكيتو أو حمية البحر الأبيض المتوسط، ثم اتبعوا خطط الوجبات بأنفسهم.

وراقب الباحثون وزن المشاركين، ومستويات السكر في الدم (الغلوكوز)، وعوامل الخطر القلبية الوعائية، ومدى الالتزام بالنظام الغذائي.

وقال الدكتور والتر ويليت، الباحث الرائد في مجال التغذية، وأستاذ علم الأوبئة والتغذية بكلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، غير المشارك في الدراسة، إنّ "الحميتين حسّنتا التحكم بنسبة الغلوكوز في الدم بدرجة مماثلة، وفقدت المجموعتان في الدراسة الوزن ذاته".

ورغم ذلك، عندما فحص الباحثون أثر الحميتين على مستويات الدهون في الدم التي تساهم بالإصابة بأمراض القلب، كان النظام الغذائي المتوسطي الأفضل، وفق ما خلُصت إليه الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، الجمعة.

وتتبعت الدراسة البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"، والدهون الثلاثية، وهي نوع مختلف من الدهون في الدم تساهم أيضًا بتصلّب الشرايين.

وأدت حمية الكيتو إلى زيادة كبيرة بنسبة الكوليسترول بلغت 10%، بينما خفّضت حمية البحر الأبيض المتوسط الكوليسترول الضار بنسبة 5%، وفقًا لما ذكره الدكتور فرانك هو، رئيس قسم التغذية بكلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، غير المشارك في الدراسة.

وأشار هو إلى أن "الفرق بين النظامين الغذائيين كبير للغاية، وقد يكون له عواقب طويلة المدى على أمراض القلب والأوعية الدموية".

ووجدت الدراسة أنه في حين أنّ الحميتين خفضتا الدهون الثلاثية، فإن نظام كيتو الغذائي كان له تأثير أكبر.

وقال هو إن "تقليل الدهون الثلاثية ليس بالأهمية ذاتها لارتفاع الكوليسترول الضار"، مضيفًا أن "ارتفاع الكوليسترول الضار يشكّل عامل خطر أقوى وأهم بكثير لأمراض القلب والأوعية الدموية من مستويات الدهون الثلاثية".

وتابع: "لذا في حين تمتع النظامان الغذائيان بفعالية كبيرة للسيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى القصير، أعتقد أن القضية الرئيسية تتمثل بالأثر الطويل المدى المحتمل لحمية الكيتو على أمراض القلب والأوعية الدموية".

ورأى مؤيدو حمية الكيتو أنها تحقّق نجاحًا سريعًا لجهة إنقاص الوزن عن طريق وضع الناس في الحالة الكيتونية، ومفادها بدء الجسم بحرق الدهون المخزّنة كوقود.

لكن للوصول إلى الحالة الكيتونية، يتم تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير بمعدل يتراوح بين 20 و50 غرامًا في اليوم. ويؤدي تناول الكربوهيدرات الإضافية إلى خروج الشخص من الحالة الكيتونية.

وغالبًا ما ينظر الناس إلى الكيتو على أنه نظام غذائي "للحوم" ويقومون بملء أطباقهم بمشتقات الألبان كاملة الدسم، والنقانق، واللحم المقدد، وأنواع اللحوم الأخرى المشبعة بالدهون، وكلها قد تساهم بالالتهابات والأمراض المزمنة.

ورغم ذلك، استخدمت الدراسة "نظامًا غذائيًا كيتونيًا مدروسًا"، يحد من تناول البروتين بكميات كبيرة ويركّز على الخضار غير النشوية، وفقًا لما أوضحه كريستوفر غاردنر، مؤلف الدراسة، وأستاذ أبحاث الطب في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية.

ويحظر نظام كيتو الغذائي تناول الحبوب والبقوليات والفاكهة بأنواعها باستثناء حفنة من التوت، فيما تشدّد حمية البحر الأبيض المتوسط على تناول الفاكهة، والخضار، والفاصولياء، والعدس، والحبوب الكاملة، والمكسّرات، والبذور.

ولفت الدكتور شيفام جوشي، أستاذ مساعد سريري للطب بكلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك، غير المشارك في الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، فإن الأشخاص الذين اتبعوا حمية كيتو سُجّل لديهم "انخفاضًا بكمية استهلاك الثيامين، وفيتامينات B6 وC وD وE والفوسفور، والألياف" .

وأشار ويليت إلى أن الحبوب الكاملة والفاكهة تتمتع بفوائد صحية إيجابية، كما أن استبعادها من حمية الكيتو يثير بعض القلق بشأن الآثار الصحية طويلة المدى.

ما الرسالة الرئيسية المستفادة من الدراسة؟

وقال هو إن "الرسالة الأهم مفادها أن التقييد الشديد لبعض الكربوهيدرات الصحية ليس ضروريًا لتحسين التحكم بنسبة السكر في الدم وصحة التمثيل الغذائي للقلب"، مضيفًا: "يمكنك اتباع حمية البحر المتوسط، أو نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات، أو نظام غذائي نباتي صحي للغاية. هناك خيارات مختلفة للأشخاص الذين لديهم تفضيلات غذائية مختلفة".