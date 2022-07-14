السعودية تسجل الحالة الأولى لجدري القردة وتكشف موقعها ووضع المخالطين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول حالة لجدري القردة على أراضيها لشخص عائد من خارج المملكة، في العاصمة الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وطمأنت الوزارة المجتمع بالقول إن الحالة "تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة"، مع التأكيد على أنها قامت بـ"حصر جميع المخالطين، ولم تظهر أعراض على أي منهم".

كما أكدت الصحة السعودية "استمرارها بأعمال الرصد، والمتابعة لمستجدات مرض جدري القردة، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها"، وأعربت عن جاهزيتها، وقدرتها على التعامل مع أعراض هذا المرض.

وأوصت الوزارة الجميع بـ"اتباع لإرشادات الصحية، وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية، وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية)، أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القردة"، وفقا لواس.