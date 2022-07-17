كيف يمكن التمييز بين ألم الظهر وألم الكلى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد بعض الأشخاص أن ألم الظهر مؤشر على وجود مشكلة في الكلى، ولكن قد لا يكون الحال كذلك دومًا.. فكيف تستطيع أن تفرِّق بين ألم الظهر وألم الكلى؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن ألم الظهر قد يكون سببه أحيانًا شدّ في العضلات، أو الإجهاد، أو حتى مشكلة ترتبط بالعمود الفقري.

وقد تعاني من مشاكل في الكلى إذا شعرت بألم في الظهر من الأعلى وعلى الجانبين.

ولكن، من المهم جدًا أن تكون على دراية بالأعراض الأخرى حتى تكون أكثر تأكيدًا، مثل ظهور دم في البول، أو الشعور بالألم أثناء التبول، أو حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم إذا كان هناك التهاب.

وفي حال وجود حصى الكلى، فإنها تتحرك حتى تستقر في الحالب. وقد يشعر الشخص حتمًا بموجات من الألم الشديد، الذي قد يصل أحيانًا إلى درجة لا يمكن تحملها، مع وجود حمى، ويجب زيارة الطبيب دون أي تردّد في حال شعورك بأي من هذه الأعراض.