دلالات لون البول..كيف تعرف حاجة الجسم إلى الترطيب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما سمعنا عن أهمية شرب الماء بشكل كاف يوميًا للحفاظ على جسم سليم، والحماية من الإصابة بالجفاف.

ويُعد لون البول من العلامات التي تُشير إلى مدى حاجة الجسم للماء، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على موقع "تويتر".

وأوضحت التغريدة دلالات لون البول، وما إذا كنت تحتاج لشرب كميات أكبر من الماء.

العلاقة بين لون البول وحاجة الجسم إلى الماء:

اللون البرتقالي الداكن: يجب شرب الماء على الفور

اللون الأصفر: يجب شرب المزيد من الماء

اللون الأصفر الباهت: علامة جيّدة، استمر في شرب الماء