دلالات لون البول..كيف تعرف حاجة الجسم إلى الترطيب؟

تعرّف على مدى حاجة جسمك إلى الماء من خلال لون البول Find out how much your body needs water by the color of your urine آپ کے پیشاب کے رنگ سے معلوم کریں کہ آپ کے جسم کو پانی کی کتنی ضرورت ہے https://t.co/Sn79VZ8t73