القولون العصبي.. احذر مهيجاته وعوامل خطر الإصابه به

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يُعرض حالياً01:00تعاني من القولون العصبي في رمضان؟ هذه نصيحتنا لك "قبل الإفطار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من القولون العصبي؟ بكل بساطة، حاول الابتعاد عن مهيجاته، والتي يمكن أن تكون من بين الأطعمة التي تتناولها بشكل يومي.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من المأكولات التي يجب أن تحذر منها إذا كنت تعاني من القولون العصبي.

ما أبرزها؟

  • الفاكهة الحمضية

  • الحليب والمشروبات الغازية

  • منتجات الألبان

  • الفاصولياء والكرنب

  • القمح

وبالطبع، يمكن أن يساهم الإجهاد النفسي والتوتر بتهيّج القولون العصبي، إضافة إلى التغيّرات الهرمونية.

عوامل خطر الإصابة بالقولون العصبي

  • الإناث أكثر من الذكور

  • إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من هذه الحالة

  • الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب

وتختلف أعراض كل شخص عن غيره، لذلك من المهم جدًا أن تعرف ما الذي يفاقم أعراضك، ومحاولة تجنبه قدر الإمكان.
 

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