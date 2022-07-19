هل تتناول اللحوم الحمراء بشكل يومي؟ إليك مضارها

شواء اللحوم قد يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية مسببة للسرطان.. إليك بعض الطرق لتجنب هذا الخطر

في زمن كورونا.. ما هي الفوائد الصحية للتقليل من تناول اللحوم الحمراء؟

تناول حصتين من اللحوم الحمراء أسبوعيا قد يهددك بالموت المبكر

دراسة: عدم تناول اللحوم يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت أنك تتناول اللحوم الحمراء بشكلٍ يومي؟ إذاً، ربما حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي.

وتتمتع اللحوم الحمراء بالعديد من الفوائد، ولكن من المهم أيضًا أخذ مضارها بعين الاعتبار، وتناولها بشكلٍ متوازن.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية بتغريدة على "تويتر" فوائد ومضار اللحوم الحمراء وتأثيرها على صحّتنا.

فوائد اللحوم الحمراء:

مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد في بناء الجسم والعضلات

غني بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والزنك، وفيتامينات "B"

من المصادر الرئيسية لفيتامين "B12"

أضرار اللحوم الحمراء:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المُشبعة، والإكثار منها يرفع مستوى الكوليسترول الضّار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية

قد تُسبب الانتفاخ والإمساك وخصوصًا أنها لا تحتوي على الألياف

ويُذكر أن التقليل من تناول اللحوم الحمراء، وزيادة تناول الحبوب الكاملة، أو الخضار، أو مصادر البروتين الأخرى يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.