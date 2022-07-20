تجنبها للحفاظ على أسنانك.. إليك 7 عوامل تزيد من التسوس

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كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تلاحظ علامات التسوس على أسنانك رغم تنظيفك لها بانتظام؟ إذًا، من المحتمل أنك تقوم ببعض السلوكيات التي تجعلك أكثر عرضة للتسوس.

وتنظيف أسنانك بشكلٍ جيّد بفرشاة ومعجون الأسنان خطوة مهمة للحفاظ على صحة فمك.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية "عش بصحة" بتغريدة على "تويتر" أن هناك عدة عوامل تزيد من تسوس الأسنان.

7 عوامل تزيد من التسوّس:

الأطعمة السكرية، والأكل المستمر: تناول السكريات والمشروبات المحلاة بأوقات متفرّقة طوال اليوم يجعل الأسنان عرضة للتسوس بشكلٍ أكبر.

تناول السكريات والمشروبات المحلاة بأوقات متفرّقة طوال اليوم يجعل الأسنان عرضة للتسوس بشكلٍ أكبر. الرضاعة الليلية للأطفال: الرضاعة الطبيعية طوال الليل، أو ترك زجاجة الحليب في فم الرضيع أثناء نومه من بين العوامل الرئيسية لتسوس أسنان الرضع.

الرضاعة الطبيعية طوال الليل، أو ترك زجاجة الحليب في فم الرضيع أثناء نومه من بين العوامل الرئيسية لتسوس أسنان الرضع. عدم العناية بالأسنان بشكل يومي (خصوصًا الأضراس الخلفية): الأضراس الخلفية أكثر عرضة للتسوس بسبب التصاق الأطعمة فيها لفترة طويلة، وصعوبة تنظيفها.

الأضراس الخلفية أكثر عرضة للتسوس بسبب التصاق الأطعمة فيها لفترة طويلة، وصعوبة تنظيفها. عدم استخدام الفلورايد الواقي للأسنان: يحارب الفلورايد أثر الأحماض عبر تحفيز إعادة المعادن المفقودة إلى مينا السن، ويتوفر الفلورايد بغالبية أنواع معجون الأسنان.

يحارب الفلورايد أثر الأحماض عبر تحفيز إعادة المعادن المفقودة إلى مينا السن، ويتوفر الفلورايد بغالبية أنواع معجون الأسنان. الحشوات الرديئة: يمكنها أن تؤدي لتسوس الأسنان نتيجة تراكم البكتيريا فيها.

يمكنها أن تؤدي لتسوس الأسنان نتيجة تراكم البكتيريا فيها. حرقة المعدة وجفاف الفم: يؤدي الارتجاع المعوي المريئي لأحماض المعدة نحو الفم إلى تآكل المينا، وتسوس الأسنان. كما يُعد انخفاض إفراز اللعاب من أسباب التسوس لاحتوائه على الأحماض وأجسام مضادة للبكتيريا.

يؤدي الارتجاع المعوي المريئي لأحماض المعدة نحو الفم إلى تآكل المينا، وتسوس الأسنان. كما يُعد انخفاض إفراز اللعاب من أسباب التسوس لاحتوائه على الأحماض وأجسام مضادة للبكتيريا. اضطرابات الأكل: تزيد هذه الاضطرابات، مثل فقدان الشهية، أو الشره المرضي، من احتمالية التسوس، إذ يؤدي تقيؤ المريض لتعريض الأسنان لأحماض المعدة، ما يزيد من خطر التسوس.